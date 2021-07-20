В МОК объяснили, зачем был изменен олимпийский девиз

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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, для чего олимпийский девиз с более чем вековой историей "Быстрее, выше, сильнее" был дополнен словом "вместе". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, окружающей тебя. Это относится и к спорту, и к обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач", – заявил Адамс.

Как сообщалось, члены МОК единогласно утвердили новый девиз Олимпиады, добавив к нему слово "вместе". Теперь девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе!". Глава МОК Томас Бах, который выступил инициатором изменения, назвал это решение эпохальным событием.

Девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден в 1894 году перед началом первых в современной истории Олимпийских игр, которые прошли в Афинах в 1896 году.

Под новым девизом пройдут Олимпийские игры в Токио. Они будут проведены с 23 июля по 8 августа.