Песков оценил ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады в Токио

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На ситуацию с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, должны реагировать посольство РФ и российские спортивные чиновники, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, произошедшее служит поводом для того, чтобы принять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы, передает РИА Новости.

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио Украину на карте отделили от Крыма. МИД Украины поручил посольству страны в Японии разобраться в этой ситуации.

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым сперва обозначили частью России, отделив его границей от Украины, а затем сделали украинским, убрав соответствующую линию.

Представитель пресс-службы МОК назвал инцидент досадной ошибкой провайдера. Он подчеркнул, что ее немедленно исправили, как только о ней стало известно.

В Токио стартовали первые соревнования летней Олимпиады. При этом официальное открытие турнира состоится только 23 июля.

Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто допустил возможность отмены турнира, если среди участников состязаний случится всплеск случаев COVID-19.