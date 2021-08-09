Познер оценил выступление делегации ОКР на Олимпиаде

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Журналист Владимир Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, сообщает "Матч ТВ".

По его словам, россияне выступили так, как могли. Он считает, что можно быть удовлетворенными этими результатами. Телеведущий отметил, что в этом виде спорта важную роль играет субъективизм. Также он не исключил, что может быть замешана и политическая составляющая.

Познер выразил надежду на то, что Россия "усвоила урок". Он заявил, что страна "заслужила" наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг.

Ранее читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали судейство выступлений художественных гимнасток на Олимпийских играх. Некоторые отмечали, что российской спортсменке явно не хотели "отдавать заслуженную победу".

Другие обращали внимание на политизированность Игр: кто-то предположил, что Олимпиаду "держит за горло Америка", поэтому золото досталось спортсменке дружественного ей Израиля.

Накануне россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильтянка Линой Ашрам, получив 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.

В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил летние Олимпийские игры в Токио закрытыми. До этого Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго: следующая летняя Олимпиада состоится в столице Франции в 2024 году.