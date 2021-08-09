Тарасова прокомментировала выступление спортсменов ОКР на Олимпийских играх

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги летних Олимпийских игр в Токио. Она призналась, что Олимпиада 2020 года запомнится ей судейским произволом.

"Вы знаете, я никогда не строю никаких планов, поэтому не могу сказать, хорошо мы выступили или плохо, завоевав 20 золотых медалей. Конечно, мы могли выиграть больше, но что есть, то есть", – рассказала Тарасова "Газете.ру".

Самым ярким впечатлением от прошедшей Олимпиады заслуженный тренер СССР назвала соревнования по художественной гимнастике. По словам Тарасовой, у российских спортсменов по сути отобрали золотые медали.

"Вместо того чтобы остались в памяти великолепные выступления наших пловцов, где мы 25 лет ничего не выигрывали, стрелков и других спортсменов, запомнится судейский произвол в художественной гимнастике. Я считаю, что на этих Олимпийских играх произошла большая несправедливость. Послевкусие от этих Игр горькое", – отметила Тарасова.

Прогнозировать ход Олимпийских игр 2024 года в Париже Тарасова отказалась, но отметила, что нынешнее отношение к спортсменам нужно изменить.

"Если продолжать так относиться к тренерской профессии и к тем спортсменам, которые штурмуют олимпийский пьедестал, мешать им работать, то ничего хорошего из этого не выйдет", – подчеркнула Тарасова.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступила под названием "Олимпийский комитет России" (ОКР). Всего по итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх прокомментировал журналист Владимир Познер. По его словам, россияне выступили так, как могли. Познер выразил надежду на то, что Россия "усвоила урок", заявив, что страна "заслужила" наказание за применение допинга.