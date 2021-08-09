В Токио без зрителей прошла церемония закрытия Олимпийских игр

Токио попрощался с Олимпиадой. Торжественная церемония закрытия 32-х летних Игр прошла на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

Это была уже четвертая Олимпиада, которую принимала Япония. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.