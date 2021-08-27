Велогонщик Асташов побил мировой рекорд на Паралимпиаде

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Велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд на дистанции 1 000 метров на Паралимпиаде в Токио.

Известно, что спортсмен установил достижение в индивидуальной гонке с раздельным стартом в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Он прошел дистанцию за 1 минуту 10,450 секунды.

Ранее российская шпажистка Виктория Бойкова завоевала серебряную медаль на соревнованиях по фехтованию на колясках.

До этого россиянин Александр Кузюков выиграл золотую медаль в ​фехтовании на колясках в классе B. Со счетом 15:8 в финале он одолел бразильца Жоване Гиссоне.