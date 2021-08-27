"Зенит" впервые в истории сыграет с "Челси"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В групповом раунде Лиги чемпионов 2021/22 футбольный клуб "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме".
Петербуржцы встретятся с "Челси" в официальном матче впервые в истории. С английскими клубами "Зенит" уже играл семь раз, одержав четыре победы и три поражения.
С "Ювентусом" "Зенит" встречался в группе Лиги чемпионов 2008/09. Со счетом 0:1 петербургская команда уступила в Турине, но дома сыграла вничью (0:0).
Групповой этап Лиги чемпионов начнется 14 сентября.
Ранее "Зенит" победил московский ЦСКА в матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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