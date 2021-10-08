СК предъявил обвинение избившим мужчину в столичном метро

Фото: МВД РФ

Троим мужчинам, которые избили москвича в столичном метро, предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела – Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову – предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105, частью 1 статьи 318 УК РФ ("Покушение на убийство", "Угроза применения насилия в отношении представителей власти")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые нецензурно выражались в адрес пассажирок метро и угрожали применением в отношении них насилия. Находившийся рядом Роман Ковалев сделал мужчинам замечание, после чего его избили.

"После этого обвиняемые начали его избивать. Когда потерпевший упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что, если кто-то попытается помочь потерпевшему, его так же ждет жестокое избиение", – рассказали в СК.

После совершенного преступления обвиняемые попытались скрыться с места преступления, но были задержаны полицейскими за пределами станции метро. Один из мужчин пытался ранить правоохранителей лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в их сторону перцовый баллончик.

В настоящее время допрашиваются свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.

В СК приняли решение наградить мужчину, заступившегося за девушку. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.

Действия мужчины положительно оценил и Сергей Собянин, который навестил его в больнице. Он поручил руководству Московского метрополитена выделить ему два миллиона рублей.

