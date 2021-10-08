СК предъявил обвинение избившим мужчину в столичном метро

21:41
Фото: МВД РФ
Троим мужчинам, которые избили москвича в столичном метро, предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела – Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову – предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105, частью 1 статьи 318 УК РФ ("Покушение на убийство", "Угроза применения насилия в отношении представителей власти")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемые нецензурно выражались в адрес пассажирок метро и угрожали применением в отношении них насилия. Находившийся рядом Роман Ковалев сделал мужчинам замечание, после чего его избили.
"После этого обвиняемые начали его избивать. Когда потерпевший упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что, если кто-то попытается помочь потерпевшему, его так же ждет жестокое избиение", – рассказали в СК.
После совершенного преступления обвиняемые попытались скрыться с места преступления, но были задержаны полицейскими за пределами станции метро. Один из мужчин пытался ранить правоохранителей лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в их сторону перцовый баллончик.
В настоящее время допрашиваются свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.
В СК приняли решение наградить мужчину, заступившегося за девушку. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.
Действия мужчины положительно оценил и Сергей Собянин, который навестил его в больнице. Он поручил руководству Московского метрополитена выделить ему два миллиона рублей.
Вступившийся за девушку в метро рассказал, что не рассчитывал на такую популярность
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: