Бойца ММА Максима Новоселова задержали на северо-западе Москвы

14:15
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Боец ММА Максим Новоселов по прозвищу "Безумный Макс", являющийся чемпионом Европы 2007 года по боевому самбо и смешанным единоборствам, задержан на северо-западе Москвы. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Новоселов задержан и доставлен в ОВД Митино. В ближайшее время с ним проведут следственные действия с участием столичного СК", – рассказал собеседник агентства.
Источник редакции не стал уточнять в рамках какого дела задержан боец.
Сам Новоселов подтвердил факт задержания в своем Instagram-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Боец сообщил, что был задержан правоохранителями после возвращения из Мариуполя, и предположил, что это связано с Украиной.
Между тем, в ряде СМИ появилась информация о том, что Новоселова задержали по подозрению в изнасиловании двух девушек, которое боец мог совершить вместе с друзьями.
Ранее российский боец смешанных единоборств Артур Кулинский, участвующий в боях в промоушене Hardcore, избил свою девушку и сломал ей руку. По словам адвоката Екатерины Гордон, представляющей интересы пострадавшей, спортсмен напал на подругу после того, как она объявила о желании расстаться.
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