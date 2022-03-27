Бойца ММА Максима Новоселова задержали на северо-западе Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Боец ММА Максим Новоселов по прозвищу "Безумный Макс", являющийся чемпионом Европы 2007 года по боевому самбо и смешанным единоборствам, задержан на северо-западе Москвы. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Новоселов задержан и доставлен в ОВД Митино. В ближайшее время с ним проведут следственные действия с участием столичного СК", – рассказал собеседник агентства.

Источник редакции не стал уточнять в рамках какого дела задержан боец.

Сам Новоселов подтвердил факт задержания в своем Instagram-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Боец сообщил, что был задержан правоохранителями после возвращения из Мариуполя, и предположил, что это связано с Украиной.

Между тем, в ряде СМИ появилась информация о том, что Новоселова задержали по подозрению в изнасиловании двух девушек, которое боец мог совершить вместе с друзьями.

Ранее российский боец смешанных единоборств Артур Кулинский, участвующий в боях в промоушене Hardcore, избил свою девушку и сломал ей руку. По словам адвоката Екатерины Гордон, представляющей интересы пострадавшей, спортсмен напал на подругу после того, как она объявила о желании расстаться.