Что грозит двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова по делу о сбитом полицейском

В аэропорту Шереметьево 11 ноября задержали двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – Усмана Нурмагомедова. Предполагается, что он наехал на автомобиле полицейского близ аэропорта Махачкалы. Заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Рассказываем подробности случившегося.



Момент наезда на полицейского. Фото: СК РФ

За что задержали кузена Хабиба

11 ноября СМИ сообщили о задержании 23-летнего Усмана Нурмагомедова в аэропорту Шереметьево. Он приходится двоюродным братом экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Перед вылетом из Каспийска в Москву Усман вместе с другом Камалом Идрисовым наехали на иномарке на полицейского, стоящего на КПП.

В СКР отметили, что пострадавший сотрудник полиции пытался остановить автомобиль Toyota Camry, который ехал без номеров и с затемненными стеклами.

"Водитель транспортного средства законные требования сотрудников ДПС не выполнил, продолжив движение, сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции", – говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на это, Усман с товарищем бросили машину возле аэропорта и сели в самолет.





Управление на транспорте МВД России по ЦФО В столичном аэропорту Шереметьево сотрудниками транспортной полиции по ориентировке, поступившей из ОМВД России по городу Каспийску Республики Дагестан, задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевших рейсом из Махачкалы.

В этот же день следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы, однако можно отделаться и штрафом до 200 тысяч рублей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.



Автомобиль, на котором передвигались задержанные. Фото: СК РФ

Позднее стало известно, что двоюродного брата Хабиба доставили в один из столичных изоляторов, где он пробудет до суда.

Пострадавшего 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова госпитализировали с ушибами средней степени тяжести, а позднее отпустили из больницы, сообщил RT.



Кто такой Усман Нурмагомедов 23-летний Усман Нурмагомедов, как и Хабиб, является бойцом смешанных единоборств. Правда, выступает, в отличие от двоюродного брата, не в UFC, а под эгидой американской спортивной организации Bellator MMA. 23-летний Усман Нурмагомедов, как и Хабиб, является бойцом смешанных единоборств. Правда, выступает, в отличие от двоюродного брата, не в UFC, а под эгидой американской спортивной организации Bellator MMA. Последний бой Усман провел 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве, где победил финна Патрика Пиетилу. В смешанных единоборствах его рекорд – 14 побед без поражений.



После сообщений о своем задержании Усман попытался опровергнуть эту информацию, выложив в Instagram фотографии из спортзала.





Усман Нурмагомедов двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Кто, где – мы в зале. Не знаю, кто, что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже эсэмэсками, нормально все.

Однако журналисты разглядели на заднем фоне телевизор, на котором идет передача от 9 ноября.



Усман Нурмагомедов на бойцовском турнире

Реакция на задержание

Депутат Госдумы Виталий Милонов убежден, что если боец действительно сбил полицейского, то не сможет избежать тюрьмы, сообщает "Спорт-Экспресс".





Виталий Милонов депутат Госдумы Без разницы, кто ты, депутат Государственной думы или боец ММА, если нарушаешь закон, то ты должен сидеть в тюрьме. В нашей стране все равны перед законом.

Милонов добавил, что Нурмагомедов невиновен до тех пор, пока его вина не будет доказана.

Юрист Александр Добровинский заявил, что двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения за наезд на полицейского.

"Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", – отметил юрист.

Он уточнил, что степень наказания будет зависеть от тяжести вреда, причиненного пострадавшему.

