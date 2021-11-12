Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова доставили в изолятор в Москве

Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова доставили в один из столичных изоляторов. Его подозревают в наезде на сотрудника полиции в Каспийске.

Видео с черной Camry есть в распоряжении следователей. Также есть информация, что до этого момента машина сильно превысила скорость на трассе. Предполагается, что Усман Нурмагомедов спешил в аэропорт, сразу после аварии он прилетел в Москву.

Его задержали накануне в Шереметьево. Мужчина пробудет в изоляторе до суда. Знаменитый брат Усмана пока никак не прокомментировал ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.