Департамент природопользования расследует причину загрязнения Николо-Хованского пруда

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Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС) вынес определение о возбуждении административного дела и проведении расследования по факту загрязнения 2-го Николо-Хованского пруда в районе реки Сосенки в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что изначально местные жители жаловались на неприятный запах, однако проведенные замеры не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Вместе с этим специалисты взяли пробы воды.
"По результатам лабораторных анализов проб воды установлено сверхнормативное содержание ряда загрязняющих веществ – они были зафиксированы в ручье, который вытекает с территории Хованской промзоны. <...> В конце июля с территории Хованской промзоны обнаруженные отходы были вывезены", – говорится в сообщении пресс-службы.
В конце июля жители снова обратились в ДПиООС. Тогда жалоба касалась гибели уток, что подтвердили и специалисты. Были снова отобраны пробы воды, которые приобщат к материалам административного дела.
Позже была проведена механическая очистка воды, а на данный момент продолжается обследование системы водоотведения в акватории Николо-Хованского пруда с целью оценки соблюдения требований природоохранного законодательства прилегающими предприятиями.
Работы проводятся совместно с сотрудниками столичной Межрайонной природоохранной прокуратуры.
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Позже в администрации города объяснили, что поводов для паники нет, так как данное природное явление обусловлено водорослями макрофитами, для которых высокая температура воды является благоприятной средой для развития. Данные растения нетоксичны и неопасны для человека.
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