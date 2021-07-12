В Геленджике море окрасилось в красный цвет

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В районе села Прасковеевка у скалы Парус вода в Черном море окрасилась в красный цвет. Это произошло из-за развития водорослей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Поводов для паники нет, это природное явление. Обусловлено это тем, что высокая температура воды является благоприятной средой для макрофитов", – объяснили в пресс-службе.

Там же добавили, что в естественной среде растения нетоксичны и неопасны для человека.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском река Бердь окрасилась в ярко-зеленый цвет. На воде появилось масляное пятно площадью в несколько километров.

Откуда взялось загрязнение, пока не установлено. Эксперты взяли пробы воды, чтобы в лаборатории установить химический состав вещества.