Новости России: река Бердь окрасилась в яркие цвета под Новосибирском

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Под Новосибирском река Бердь окрасилась в ярко-зеленый цвет. На водной глади появилось масляное пятно. Пленка распространилась на несколько километров. Течение медленно несет масляное пятно в Обь, по словам экологов, отравляя на своем пути все живое. Откуда взялось это пятно, пока не установили. Эксперты взяли пробы воды, чтобы в лаборатории установить химический состав вещества.
В городе Набережные Челны трое полицейских 15 минут вытаскивали из автобуса пассажира за нарушение масочного режима, хотя маска на нем была. Мужчина, вцепившись в поручни, не желал выходить из салона. Другие пассажиры также были на его стороне.
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как мужчина на моноколесе сбил на тротуаре 4-летнего мальчика. Случилось это в Красносельском районе северной столицы. Момент столкновения зафиксировала камера GoPro на шлеме другого гонщика. Ребенка госпитализировали. Открыли дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности."
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