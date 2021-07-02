Новости России: река Бердь окрасилась в яркие цвета под Новосибирском

Под Новосибирском река Бердь окрасилась в ярко-зеленый цвет. На водной глади появилось масляное пятно. Пленка распространилась на несколько километров. Течение медленно несет масляное пятно в Обь, по словам экологов, отравляя на своем пути все живое. Откуда взялось это пятно, пока не установили. Эксперты взяли пробы воды, чтобы в лаборатории установить химический состав вещества.

В городе Набережные Челны трое полицейских 15 минут вытаскивали из автобуса пассажира за нарушение масочного режима, хотя маска на нем была. Мужчина, вцепившись в поручни, не желал выходить из салона. Другие пассажиры также были на его стороне.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как мужчина на моноколесе сбил на тротуаре 4-летнего мальчика. Случилось это в Красносельском районе северной столицы. Момент столкновения зафиксировала камера GoPro на шлеме другого гонщика. Ребенка госпитализировали. Открыли дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности."