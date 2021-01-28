Ученые выяснили, как образовалась погубившая группу Дятлова лавина

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Участники группы Дятлова погибли в 1959 году из-за схода плотного снежного пласта небольшой толщины, считают швейцарские ученые. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе исследований специалисты смоделировали лавинообразный сход снежной плиты, опираясь на обстановку, в которой находилась группа. Ученые предположили, что сход лавины мог начаться через 9–13 часов после того, как члены группы прорубили снег для защиты палатки от ветра. Уточняется, что такие расчеты совпадают с реальным временем трагедии.

Кроме того, трехмерное моделирование травм, в теории бы полученных от такой лавины, совпали с реальными травмами "дятловцев".

Авторы исследования заверили, что теория о сходе плотного снежного пласта небольшой толщины, а не классической массивной лавины, подтверждает все факты произошедшего.

При этом ученые заключили, что результаты их работы можно назвать пока предварительными, поскольку они основаны на результатах численного моделирования.

Ранее сообщалось, что российский сериал "Перевал Дятлова" покажут в Германии на канале Fox German. Как уточняется, права на показ сериала приобрела киностудия Disney.

Также "Перевал Дятлова" покажет платформа SVOD Cirkus, которая осуществляет вещание на скандинавские страны, в том числе Исландию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию.

