Прокуратура изучила архивные документы о гибели группы Дятлова на Урале

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Прокуратура изучила документы о гибели туристической группы Дятлова в феврале 1959 года в четырех городах Урала. Об этом журналистам сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

По его словам, изучены архивные документы в городах Ивдель, Серов, Каменск-Уральский и Екатеринбург. Найдены они в госархиве. Изучены и материалы уголовного дела, которые состоят из двух томов, само уголовное дело — из одного тома. Планируется провести девять экспертиз, передает РИА Новости.

Также прокуратура документально опровергла утверждение, что уголовное дело о гибели группы Дятлова возбудили почти за месяц до обнаружения тел погибших.

Ранее фонд Дятлова сообщал, что дело о гибели туристической группы на Северном Урале завели 6 февраля, когда как искать группу начали 20 февраля. Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщал, что среди документов присутствует записка тогдашнего прокурора Ивделя Василия Темпалова своему помощнику, датированная 15 февраля 1959 года, в которой он сообщает, что отправляется в Свердловск для расследования дела.

Курьяков уточнил, что дело возбудили 26 февраля, а прекратили 28 мая 1959 года. Он отметил, что доводы о том, что прокуратура знала о трагедии за 11 дней до обнаружения палатки, опровергаются, тем, что Темпалова допрашивали в течение трех дней после 15 апреля. Кроме того, дело направили в суд 2 апреля, а это значит, что в феврале никаких поручений о его рассмотрении быть не могло. И третье доказательство – это документ эксперта-психолога, который говорит, что прокурор вполне мог поставить такую дату, зациклившись на феврале.

Курьяков также сообщил, что эксгумировать тела погибших без согласия их родственников не будут. В марте прокуроры Свердловской области полетят на перевал Дятлова с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС для выяснения причин гибели туристической группы. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла там зимой 1959 года. Причину смерти туристов не установлены до сих пор. К настоящему моменту выдвинуто более 100 версий случившегося.

В прошлом году в Сети появился ролик к фильму о трагедии на перевале Дятлова. Премьера самой картины назначена на 2019 год – к 60-летнему юбилею печальной даты.