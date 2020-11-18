Семьи погибших на перевале Дятлова готовят иск к авторам сериала

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Родственники участников группы Дятлова, которая погибла в 1959 году на севере Свердловской области, планируют обратиться в суд из-за сериала о трагедии.

Как сообщил ТАСС адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, претензия заключается в том, что они не давали согласия на использование имен туристов в сериале.

"В сериале оставили имена, отчества и фамилии, это надо согласовывать с родственниками. Сестра Игоря Дятлова сейчас планирует обращаться в суд", – сказал Черноусов.

Он добавил, что это планируют и другие родственники. При этом, по словам Черноусова, согласование сюжета и образов героев в художественных произведениях не требуется.

Юрист уточнил, что с родственниками никто из съемочной группы не встретился. Он предположил, что это может быть связано с разными оценками причины трагедии.

Премьера сериала "Перевал Дятлова" состоялась в начале ноября на телеканале ТНТ. В сериале рассказывается о расследовании гибели группы студентов в окрестностях горы Отортен.

В июле Генпрокуратура назвала причиной гибели снежную лавину. Представители Общественного фонда памяти группы Дятлова не согласились с выводами криминалистов.