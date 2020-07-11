Названа причина гибели группы Дятлова

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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и то, что группа из-за плохой видимости не смогла найти палатку после того, как покинула ее. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

"Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она", – сказал Курьяков.

По его словам, когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее и отдалилась на 50 метров. Молодые люди направились к каменной гряде.

"Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", – рассказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО.

Курьяков добавил, что специалисты провели эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами нельзя найти палатку, даже если знаешь, в каком направлении она находится.

Он отметил, что группа начала спускаться дальше, молодые люди разожгли костер. Затем они пытались вернуться и найти палатку, но замерзли.

Ранее сообщалось, что СК России пришел к выводу, что туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. Специалисты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.

В феврале 1959 в окрестностях горы Отортен были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Они отправились в поход в составе группы под руководством Игоря Дятлова. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение. Другие скончались из-за различных травм.

Конспирологи не поверили официальной версии произошедшего. Они не исключали, что к гибели туристов могли быть причастны военные, которые испытывали в районе секретное оружие, и даже инопланетяне.

