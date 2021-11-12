Полиция задержала мужчину, натравившего собаку на женщину в Мытищах

11:23
В Мытищах мужчина натравил собаку на женщину
В Мытищах задержали мужчину, который едва не сбил на автомобиле женщину, а после натравил на нее собаку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
"25 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское" поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку", – рассказала начальник пресс-службы управления Татьяна Петрова.
После произошедшего женщина обращалась в больницу. Подозреваемым в совершении правонарушения оказался мужчина 1986 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Москве мужчина ударил сотрудника полиции и натравил на него собаку. Инцидент произошел утром 16 мая около станции метро "Лесопарковая". Злоумышленником оказался молодой человек 1996 года рождения.
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