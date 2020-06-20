Росгвардейцы применили оружие для спасения москвички от собаки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сотрудники Росгвардии были вынуждены открыть стрельбу для спасения 56-летней женщины от напавшей на нее собаки на востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в столичном управлении Росгвардии, находившиеся в патруле сотрудники увидели, как женщина пытается отбиться от тибетского мастифа.

Росгвардейцы попытались отогнать пса, но животное напало на них. В результате сотрудники были вынуждены применить табельное оружие, отмечается в сообщении.

При этом предварительно сотрудник произвел предупредительные выстрелы в воздух, однако это не испугало собаку. После этого он выстрелил в сторону пса.

Женщина получила рваные раны руки и была госпитализирована. Оказалось, что собака выбежала на улицу с территории частного домовладения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) проверяет информацию о том, что мужчина натравил собаку на женщину из-за замечания за сорванные цветы.