Кинолог рассказал, какие собаки наиболее подвержены опасности в жаркую погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки с ожирением, беременностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями хуже всего переносят жаркую погоду, передает Агентство "Москва".

Также он отметил, что жара плохо влияет на щенят и пожилых собак. Голубев пояснил, что это связано с плохой терморегуляцией маленьких питомцев и слабой сердечно-сосудистой системой старых животных.

Кроме того, по словам президента РКФ, жаркую погоду плохо переносят некоторые крупные и гигантские породы.

"Опасности подвержены и собаки крупных и гигантских пород, например английский мастиф или ньюфаундленд, а также породы, имеющие склонность к заболеванию сердечно-сосудистой системы", – сказал Голубев.

Он посоветовал не гулять долго с питомцем в жаркие дни. Голубев отметил, что в летний период стоит уберегать собаку от палящего солнца и высоких физических нагрузок.

Кроме того, он назвал признаки теплового удара у питомца. Кинолог подчеркнул, что ярко выраженными симптомами недуга являются отсутствие реакции на команды, а также трудности с дыханием.

"Если вы заметили, что собака часто останавливается, не реагирует на команды или ложится отдохнуть среди прогулки, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный или даже синюшный оттенок, а также началась рвота, срочно переместите собаку в тень и уберите ее с нагретой поверхности на грунт", – отметил Голубев.

При оказании первой помощи, по его словам, необходимо смочить прохладной водой области живота, ушные раковины и подушечки лап питомца. После этого собаку необходимо срочно отвезти в ближайшую ветеринарную клинику.

Ранее Голубев рассказал, как помочь животным легче перенести жару. В частности, необходимо следить за тем, чтобы в миске не оставался недоеденный корм, а также следить за наличием свежей воды у питомца. В нее можно класть несколько кусочков льда.