Кинологи рассказали, как помочь собакам легче перенести жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кинологи рассказали, как помочь собакам легче перенести жаркую погоду. В частности, они рекомендовали владельцам собак перестроить рацион питомцев, передает Агентство "Москва".
"В такую погоду собака меньше двигается и расходует энергию, поэтому не нужно перекармливать ее в этот период. Ни в коем случае не оставляйте в миске недоеденный корм, особенно консервы или мясо. Из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать пищевое отравление у собаки", – сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Также он посоветовал следить за тем, чтобы в миске питомца всегда была свежая вода. Ее необходимо регулярно менять. Кроме того, в нее следует класть по несколько кусочков льда для того, чтобы сохранить воду прохладной.
Помимо этого, в жару гулять с собаками рекомендуется ранним утром или поздним вечером.
"Если вы вышли на прогулку, не забудьте взять с собой воду, чтобы поить питомца. Избегайте долгих прогулок и нахождения на открытом солнце, если температура воздуха выше 30 градусов", – добавил специалист.
Он предупредил, что собаки могут не только получить тепловой удар, но и обжечь подушечки лап о раскаленный асфальт. Голубев также сообщил о том, что собак в жару стричь нельзя, поскольку шерсть защищает животное от перегрева.
Ранее советы владельцам собак дали московские ветеринары. Они заявляли, что животных нужно вакцинировать от инфекционных заболеваний, а также периодически обрабатывать их от клещей и блох и проводить дегельминтизацию.
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