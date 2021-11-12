Пьяный полицейский ранил девушку из пистолета в Подмосковье

11:47
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В Сергиевом Посаде полицейский ранил 20-летнюю девушку из травматического пистолета после конфликта, который возник между ними в машине такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяну Петрову.
Инцидент произошел у деревни Деулино на Новоугличском шоссе. О происшествии в полицию сообщил таксист. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель вез двух пассажиров – мужчину и девушку.
"Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения", – рассказала Петрова.
Она отметила, что пострадавшая была госпитализирована, медики оказали ей всю необходимую помощь. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина и девушка были пьяны.
"При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. Установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", – заключила Петрова.
Ранее в Москве мужчина ударил сотрудника полиции и натравил на него собаку. Инцидент произошел утром 16 мая около станции метро "Лесопарковая". Злоумышленником оказался молодой человек 1996 года рождения.
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