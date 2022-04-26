Суд избрал меру пресечения сыну вице-президента "Ташира" после ДТП в центре Москвы

26 апреля, 19:20
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения сыну вице-президента строительной компании "Ташир" Эдгару Эвояну, сбившему на Lamborghini девушку в центре столицы.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в виде запрета на управление автомобилем и иным транспортным средством", – приводит заявление пресс-службы суда ТАСС.
Ночью 24 апреля Эдгар Эвоян, находившийся за рулем спорткара Lamborghini, сбил девушку на улице 1905 года в районе дома 16, корпуса 1. Она пересекала проезжую часть на электросамокате на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу с тяжелыми травмами. Эвоян был задержан на месте ЧП. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: