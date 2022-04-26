Суд избрал меру пресечения сыну вице-президента "Ташира" после ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения сыну вице-президента строительной компании "Ташир" Эдгару Эвояну, сбившему на Lamborghini девушку в центре столицы.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в виде запрета на управление автомобилем и иным транспортным средством", – приводит заявление пресс-службы суда ТАСС.

Ночью 24 апреля Эдгар Эвоян, находившийся за рулем спорткара Lamborghini, сбил девушку на улице 1905 года в районе дома 16, корпуса 1. Она пересекала проезжую часть на электросамокате на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу с тяжелыми травмами. Эвоян был задержан на месте ЧП. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").