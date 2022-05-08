В МО РФ сообщили о минировании националистами моста через реку в Славянске в ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил о минировании националистами моста через реку в Славянске в ДНР.

"В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки "Славянск-Краматорск" и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", – сообщил он.

Генерал-полковник добавил, что в Запорожье украинские власти препятствуют эвакуации жителей и оставляют их в качестве живого щита.

По словам Мизинцева, почти 150 обращений с просьбой об эвакуацию в России поступило на горячую линию межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию за последние сутки.

Объем гуманитарной помощи превысил 18,5 тысячи тонн, добавил он.

Ранее сообщалось о подготовке военными ВСУ провокаций в Волынской и Львовской областях.

Он добавил, что ВСУ планирует нанести удары "Точкой-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей.