ВСУ готовят провокации в Львовской и Волынской областях 8 мая – Минобороны РФ

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о подготовке военными ВСУ провокаций 8 мая в Волынской и Львовской областях.

"8 мая 2022 года в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественно войне 1941-1945 годов) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах", – сообщил он.

Он добавил, что ВСУ планирует нанести удары "Точкой-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей.

Ранее в МО РФ заявили, что благодаря мерам РФ завершена эвакуация мирных граждан с "Азовстали".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.