В Чехии возник дефицит оружия из-за военной помощи Украине

Европейские политики все чаще жалуются на дефицит оружия в своих странах, который возник из-за огромных объемов военной помощи Украине. Например, в Чехии заговорили о том, что поставки военной техники Киеву сказались на боеспособности их собственной армии.

По информации местных СМИ, в Праге даже собираются попросить Германию о поставках партии танков Leopard вместо тех боевых машин, что Чехия отправила в район проведения спецоперации.

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