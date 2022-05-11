Посла Польши в Москве вызвали в МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в МИД РФ после того, как в Варшаве напали на российского посла Сергея Андреева, сообщает ТАСС.

"Мы знаем, что посол Польши в Москве вызван в российский МИД", – заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау.

Ранее Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла РФ Сергея Андреева во время возложения цветов к могилам советских солдат. Он подчеркнул, что все дипломаты должны быть под особой защитой вне зависимости от того, какие государства они представляют и какую политику ведут их власти.

Андреев подвергся нападению 9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу послу, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.

