Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

11:25

Авиация РФ поразила 93 военных объекта на Украине за ночь

политика

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российская авиация поразила 93 военных объекта на Украине за ночь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.

Российская артиллерия нанесла удар по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктам управления, четырем позициям зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складам боеприпасов.

В общей сложности за время проведения спецоперации на Украине были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1 455 орудий полевой артиллерии и 2 808 единиц военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков рассказал об уничтожении девяти беспилотников на Украине. Четыре из них были сбиты в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три – в районе Рубежного Луганской Народной Республики. Еще один уничтожили вблизи острова Змеиного. "Байрактар-ТБ2" сбили в районе населенного пункта Архангельского Николаевской области.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российская авиация за ночь поразила 93 военных объекта на Украине

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать