Авиация РФ поразила 93 военных объекта на Украине за ночь

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Российская авиация поразила 93 военных объекта на Украине за ночь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.

Российская артиллерия нанесла удар по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктам управления, четырем позициям зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складам боеприпасов.

В общей сложности за время проведения спецоперации на Украине были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1 455 орудий полевой артиллерии и 2 808 единиц военной автомобильной техники.

Ранее Конашенков рассказал об уничтожении девяти беспилотников на Украине. Четыре из них были сбиты в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три – в районе Рубежного Луганской Народной Республики. Еще один уничтожили вблизи острова Змеиного. "Байрактар-ТБ2" сбили в районе населенного пункта Архангельского Николаевской области.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

