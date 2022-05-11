Украина обрывает все возможности для заключения мира – Мирошник

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Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Сейчас она (Украина. – Прим. ред.) в принципе обрывает все возможности для <...> сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв", – сказал Мирошник.

По словам дипломата, Киев даже Москве заявляет о том, что не заинтересован в прекращении боевых действий и в установлении мира.

Ранее Мирошник заявил, что иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны по всей строгости закона.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

