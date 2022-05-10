ВСУ расстреляли шесть гражданских машин с белыми флагами под Харьковом

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Вооруженные силы Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с белыми флагами в Харьковской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по "бучинскому" сценарию. На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами", – заявил он.

По словам Мизинцева, сотрудники украинского центра информационно-психологических операций зафиксировали расстрел мирных граждан с помощью фото- и видеосъемки.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.