Российская авиация за день поразила 74 объекта ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская военная авиация за день уничтожила 74 объекта Вооруженных сил Украины, в том числе два пункта управления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", – заявил он.

По словам генерала, также российские военные поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее российские средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч" над Харцызском Донецкой народной республики. Еще два снаряда системы "Смерч" были сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.