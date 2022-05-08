Город Попасная в ЛНР полностью освобожден – Кадыров

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении от украинских националистов города Попасная в ЛНР.

"Город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров также поблагодарил военных за службу и мужество, проявленное при освобождении города.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решениео проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.