Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", – написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что необходимо начать проведение второго этапа спецоперации, охватив не только ДНР и ЛНР, но и территории всей Украины. Он отметил, что сейчас государства обеспечивают Киев вооружением, которое потом продают местным жителям. Происходящее Кадыров назвал мировым хаосом, беспределом и призвал "поставить точку".

До этого Кадыров выразил мнение, что сейчас Украине не хватает лидера, каким был первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Он отметил, что только сильный и дальновидный лидер смог спасти от полного уничтожения. По его словам, в 90-е годы Чечню хотели сделать плацдармом для ослабления России, в результате чего в республике возник полный хаос, разруха и засилье международных террористов.