Путин заявил, что многих не устраивает позиция РФ о поддержке жителей Донбасса

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Владимир Путин заявил, что стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать", – заявил президент.

Глава государства выступил на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в образовательном центре "Сириус", где попросил экспертов продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Луганска и Донецка.

По словам Владимира Путина, в данном ключе может рассматриваться также возможность разработки специальных программ подготовки педагогов.

Ранее в среду, 11 мая, замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. Соответствующую законодательную базу планируется подготовить до конца года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

