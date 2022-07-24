Трасс намерена победить на выборах премьера Британии за счет антироссийской риторики – СМИ

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Глава британского МИД Лиз Трасс, которая борется за пост премьер-министра страны, намерена одержать победу на выборах за счет антироссийской риторики. Об этом со ссылкой на источники, близкие к политику, сообщает газета The Sunday Telegraph.

По словам собеседников издания, Трасс планирует обвинить своего соперника в гонке за премьерское кресло – экс-министра финансов страны Риши Сунака – в мягкости по отношению к России и Китаю. Они также добавили, что глава Форин-офиса считает вопросы внешней политики и безопасности своей сильной стороной, поэтому рассчитывает, что это поможет ей набрать очки на выборах.

"У Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая. Это ставит ее в ряд партийных ястребов, в то время как Риши [Сунак] больше находится на стороне "голубей", – приводит газета слова одного из союзников Трасс.

Ранее Трасс заявила, что считает себя бунтаркой. 46-летний политик добавила, что в случае победы на выборах намерена изменить систему управления Соединенным Королевством. По ее мнению, необходимость срочных изменений обусловлена тем, что за последние два десятилетия в экономике Великобритании не было мощного роста.

До этого Трасс заявила, что в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании она намерена противостоять России и помогать Украине победить. Она отметила, что, работая в правительстве, постоянно "принимала сложные решения".

20 июля стало известно, что Трасс и Сунак вышли в финал борьбы за пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс, в свою очередь, получила 111 голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.

