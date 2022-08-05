Еще три судна с зерном покинули украинские порты

Украинские порты покинули сухогрузы "Навистар", "Рожен" и "Поларнет". В Минобороны Турции подтвердили данный факт.

Уточняется, что на борту находятся зерно и кукуруза. Все суда и грузы будут проверены представителями Совместного координационного центра.

Ранее Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на мировые рынки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.