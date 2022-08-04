В МИД РФ ответили на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен постарается поймать главу МИД РФ Сергея Лаврова за пуговицу на саммите АСЕАН в Камбодже.

"За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сможет поймать Лаврова за пуговицу, чтобы обсудить вопрос обмена заключенными.

До этого президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным источников, предложение Москва направила еще в июне. Детали инициативы при этом не учточняются.