Более сотни снарядов выпустили ВСУ по центру Донецка 4 августа – СМИ

Более сотни снарядов, в том числе с противопехотными минами, выпустили со стороны Украины по центру Донецка 4 августа. Уже известно о пяти погибших, среди которых мама с ребенком. Об этом сообщают РИА Новости.

Украинские снаряды попали в театр, где должно было состояться прощание с погибшей при обстреле Горловки командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР Ольгой Качурой. Из-за ударов ВСУ всех пришедших эвакуировали в убежища. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал происходящее терактом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

