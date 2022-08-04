Украинские войска снова обстреляли Донецк – СМИ

Украинские войска снова обстреляли Донецк. Выпустили 8 снарядов. Об этом написали РИА Новости.

По данным властей города, под обстрелом оказались здание районной администрации, а также исправительная колония. Сообщили о гибели одного из заключенных, а также ранениях еще двух человек.

Снаряды попали в гостиницу и драмтеатр. Пять человек погибли, ранены шестеро – данные привели РИА Новости. Один из снарядов оказался на бульваре Пушкина, где гуляли семьи, сообщили в правительстве республики. Ранее, когда обстреливали драмтеатр, там проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.