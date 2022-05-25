Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука – МИД РФ

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

В России не рассматривают возможность обмена лидера украинской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на пленных солдат ВСУ, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"(Данный вопрос. – Прим. ред.) не рассматривается, у нас такой информации нет", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности обмена Медведчука на военных ВСУ, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.