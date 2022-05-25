В МИД РФ оценили возможность обмена осужденного на Украине военного ВС РФ Шишимарина

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До окончания судебного процесса над сдавшимися в плен украинскими националистами говорить об их обмене на военнопленных ВС РФ, в том числе на Вадима Шишимарина, преждевременно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. <...> До этого все разговоры об обмене преждевременны", – цитирует его РИА Новости.

23 мая суд в Киеве приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Прокуратура страны выдвинула россиянину обвинение в убийстве мирного жителя в Сумской области. Глава Крыма Сергей Аксенов обратил внимание на скорость, с которой было проведено расследование, и назвал дело сфабрикованным.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

