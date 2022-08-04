Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 5 августа

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи в пятницу, 5 августа.

На встрече лидеры России и Турции обсудят совместные стратегические проекты в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

