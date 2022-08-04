В Запорожской области задержали украинского офицера

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Офицера украинской армии задержали в Запорожской области в связи с отслеживанием полетов армейской авиации с военного аэродрома. Об этом сообщает РИА Новости.

"В городе Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома", – рассказали в пресс-службе МВД Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что по месту временного проживания военного было найдено оружие и военное снаряжение.

По информации МВД Запорожской области, операция прошла при участии представителей российских силовых ведомств. Сообщается, что задержанный ранее был причастен к диверсионной деятельности в регионе.

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