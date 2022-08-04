Церемонию прощания с полковником Ольгой Качурой в Донецке перенесли из-за обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Церемонию прощания с полковником Ольгой Качурой, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции ДНР, перенесли из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас там происходит эвакуация. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев в своем телеграм-канале уточнил, что в здание театра в Донецке, где проходила церемония прощания, попали не менее двух снарядов.

О смерти Ольги Качуры (позывной Корса) 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Известно, что военнослужащая занимала пост заместителя командира реактивного артиллерийского дивизиона.

Позже Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Накануне звание героя ДНР посмертно ей присвоил глава республики Денис Пушилин.