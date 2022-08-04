Путин присвоил звание Героя России полковнику ДНР Ольге Качуре посмертно

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольге Качуре. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)", – прописано в тексте указа главы государства.

Накануне звание героя ДНР Ольге Качуре посмертно присвоил глава республики Денис Пушилин. Указ был размещен на сайте руководства государства.

О смерти Ольги Качуры (позывной Корса) 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Известно, что военнослужащая занимала пост заместителя командира реактивного артиллерийского дивизиона.