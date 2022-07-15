Путин присвоил звание Героя России космонавту Кудь-Сверчкову

Фото: gctc.ru

Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Кудь-Сверчкову, который входит в отряд Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу", – говорится в документе.

Тем же указом глава государства присвоил Кудь-Сверчкову почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Президент отметил их мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

