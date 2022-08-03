Пушилин посмертно присвоил звание Героя ДНР полковнику Качуре

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Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил звание Героя республики заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона Ольге Качуре. Соответствующий указ размещен на сайте главы ДНР.

В нем отмечается, что Качура была удостоена почетного звания за "заслуги, <...> связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях".

О смерти Ольги Качуры (позывной Корса) 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Подробностей об обстоятельствах смерти военной Приходько не привел.

Ольга Качура вошла в командование реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР с апреля 2014 года. Изначально он насчитывал 140 бойцов, в числе которых были мобилизованные местные жители.