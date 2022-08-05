Посольство РФ в Вашингтоне оценило реакцию властей США на приговор Грайнер

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Официальные лица США и общественные организации, критикующие приговор баскетболистке Бриттни Грайнер, искажают информацию и передергивают факты, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Тот факт, что американские власти легализовали употребление наркотиков, остается внутренним делом США и не распространяется на законодательства других государств. <...> Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипведомства.

В посольстве подчеркнули, что в России попытки нелегального ввоза наркотических средств уголовно наказуемы, поэтому решение суда в отношении Грайнер полностью соответствует букве российского законодательства.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Олимпийская чемпионка была признана виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков.

Президент США Джо Байден назвал приговор неприемлемым. Он заявил, что такое решение российского суда стало еще одним напоминанием для мирового сообщества о том, что американка неправомерно содержится под стражей в РФ.

