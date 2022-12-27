Экономист оценил прогноз Медведева на 2023 год

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, вероятнее всего, поделился с россиянами своими пожеланиями, поскольку его тезисы не могут быть реализованы в течение следующего года, считает экономист, аналитик Николай Кульбака. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам эксперта, сценарий Медведева удастся реализовать только в ближайшие 10 лет. Спрос на энергоресурсы, по его словам, будет только падать. Отказ от иностранной валюты экономист посчитал странным, поскольку в условиях кризисной ситуации доллар только укрепляется.

Прогноз зампреда СБ РФ не имеет отношения к российской экономике, считает Кульбака.

Футуристические, как их назвал сам Медведев, гипотезы содержат в себе представление о дальнейшем развитии обстановки в мире. Список состоит из 10 пунктов.

По мнению зампреда СБ РФ, в 2023 году Украину ожидает распад, ее территории захватят Польша и Венгрия. В США начнется гражданская война, а Северная Ирландия отделится от Соединенного Королевства. Также Медведев предсказал перенос крупнейших фондовых площадок из США и Европы в Азию.



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